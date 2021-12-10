Galatasaray, ilk yarıda gol yemiyor!

Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp, lider olarak tur atlayan Galatasaray, Avrupa'da kalesini kapatma konusunda yeni bir başarıya da imza attı. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ilk yarıda gol yemiyor!
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10 Aralık 2021 13:42
Bu sezon Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya koyan Galatasaray, Lazio maçıyla birlikte yeni bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da, gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen üç ekipten biri oldu.

Galatasaray dışında Kızılyıldız ile LASK da karşılaşmaların ilk 45 dakikalarında kalelerinde gol görmedi.


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