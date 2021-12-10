Galatasaray, ilk yarıda gol yemiyor!

Bu sezon Avrupa kupalarında iyi bir performans ortaya koyan Galatasaray, Lazio maçıyla birlikte yeni bir başarıya imza attı.



Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da, gruplarında boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen üç ekipten biri oldu.



Galatasaray dışında Kızılyıldız ile LASK da karşılaşmaların ilk 45 dakikalarında kalelerinde gol görmedi.





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