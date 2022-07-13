Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya geldi.



İlk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 kaybeden Galatasaray, Fehervar'a da 1-0'lık skorla kaybetti. Macaristan ekibine galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti.



Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 16 Temmuz'da Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. 19 Temmuz'da da Pardubice kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılar, ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına kadar Florya'da çalışacak.



Stat: Profertil Arena Hartberg



Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Mohamed El Sadany (Avusturya)



Galatasaray: Batuhan Şen, Barış Alper Yılmaz (Dk. Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 73 Emin Bayram), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aaanholt (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Cicaldau (Dk. 73 Emre Kılınç), Yunus Akgün (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Emre Akbaba (Dk. 73 Taylan Antalyalı), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Diagne), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Gomis)



MOL Fehervar: Kovacs, Rus (Dk. 70 Bamgboye), Serafimov, Shabanov (Dk. 70 Pokorny), Heister, Nego (Dk. 59 Makarenko), Pinto (Dk. 59 Bumba), Fiola, Petryak (Dk. 70 Stopira), Lendev (Dk. 59 Dardai), Kodro (Dk. 59 Zivzivadze)



Gol: Dk. 32 Kodro (MOL Fehervar)



Sarı kartlar: Dk. 49 Kodro, Dk. 67 Fiola (MOL Fehervar)









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