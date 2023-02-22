Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!

Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 21:32
Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaştı.

Antalya'da oynanan maçı sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica kaydetti.

Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Galatasaray, ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ