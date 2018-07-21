Galatasaray için Juan Jesus iddiası!

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de mücadele edecek'da transfer çalışmaları devam ederken İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu'u transfer etmek istediğini belirtti. Brezilyalı savunma oyuncusuna Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edilmişti.Bu sezon transfere çok para harcayan Roma'da Sportif Direktör Monchi'nin satış listesi hazırladığı ve Jesus'un da satılacaklar listesinde olduğu kaydedildi.2017 yılında Inter'den 8 milyon Euro bonservis ücreti ile Roma'ya transfer olan Jesus, geçtiğimiz sezon başkent ekibiyle toplam 29 maça çıkmayı başarmıştı.