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Galatasaray için Juan Jesus iddiası!

Galatasaray'ın Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'a talip olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray için Juan Jesus iddiası!
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21 Temmuz 2018 15:36
Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Juan Jesus'u transfer etmek istediğini belirtti. Brezilyalı savunma oyuncusuna Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edilmişti.

MONCHI, LİSTEYE KOYDU

Bu sezon transfere çok para harcayan Roma'da Sportif Direktör Monchi'nin satış listesi hazırladığı ve Jesus'un da satılacaklar listesinde olduğu kaydedildi.

2017 yılında Inter'den 8 milyon Euro bonservis ücreti ile Roma'ya transfer olan Jesus, geçtiğimiz sezon başkent ekibiyle toplam 29 maça çıkmayı başarmıştı.

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