Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Galatasaray, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanabilmek için mücadele verecek.Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde VakıfBank, Imoco Volley (İtalya) ve ev sahibi CSM Volei Alba'nın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda ter dökecek sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha Dörtlü Final oynama hakkı kazandı.Galatasaray, 2012-2013 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine İstanbul'da ev sahipliği yaparken, organizasyonu 4. sırada tamamlamıştı.Dörtlü Final'deki ilk maçını ev sahibi CSM Volei Alba ile yapacak Galatasaray, rakibini saf dışı bırakması halinde finalist olacak.Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki en iyi derecelerine CEV Kupası'nda imza attı.CEV Kupası'nda 2012 ve 2016 yıllarında final oynama başarısı gösteren Galatasaray, her ikisinde de ikincilikle yetindi.Galatasaray, 2012 yılında final oynadığı İtalyan ekibi Yamamay'ı İstanbul'da 3-1 yenerken, rövanş maçını deplasmanda 3-1 kaybetti ve altın seti alan rakibi kupayı kazanan taraf oldu.CEV Kupası'nın 2016 yılı finalinde ise Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımıyla kozlarını paylaşan Galatasaray, ilk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmasına karşın, rövanşı 3-0 kaybederek yine eli boş döndü.Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geride kalan sezon final oynaması nedeniyle direkt gruplardan CEV Şampiyonlar Ligi'ne dahil olan Galatasaray, D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.Sarı-kırmızılı takım, VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova ve Polonya'nın Grot Budowlani takımlarıyla birlikte yer aldığı grupta 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.Play-off etabında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşen Galatasaray, ilk maçı evinde 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptırırken, deplasmanda 3-1 kazanmayı başararak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.Antrenör Ataman Güneyligil yönetimindeki Galatasaray'ın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Cansu Çetin, İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Tatiana Kosheleva, Seda Aslanyürek, Sinead Jack, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar, Gamze Alikaya, Bihter Dumanoğlu, Buse Kayacan, Hristina Ruseva, Su Zent, Neslihan Demir Güler, Dobriana Rabadzhieva.Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa kupalarında elde ettiği dereceler şöyle: