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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol öncesi taç tartışması

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertlilerin Jailson ile bulduğu 2. gol öncesinde verilen taç kararı tartışma yarattı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol öncesi taç tartışması
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02 Kasım 2018 22:52
Galatasaray - Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertliler 2-0'dan geri dönerek 2-2'lik skoru yakalarken, 2. gol öncesinde yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

Jailson'un attığı gol öncesinde taç çizgisinde Belhanda ile Valbuena ikili mücadeleye girdi ve top taca gitti. Yardımcı hakem taç atışını Fenerbahçe'ye verdi ve sarı-lacivertliler taç atışı sonrasında geliştirdiği hücum ile golü buldu.

Sol kanatta topla buluşan Valbuena nefis hareketler sonrası pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden şık bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

Galatasaraylı oyuncular, pozisyonda taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini belirterek itirazlarda bulundyu. Taraftarlar da, sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

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