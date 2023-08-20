Galatasaray, evinde mağlubiyeti unuttu!

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, evinde mağlubiyeti unuttu!
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20 Ağustos 2023 13:05
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 18 maça çıkardı.

Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.  

 
 

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