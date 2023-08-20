Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 18 maça çıkardı.
Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Sarı Kırmızılılar, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.