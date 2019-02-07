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Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı!

Instagram'da Ocak ayının en çok etkileşim alan spor kulübü hesaplarında Galatasaray, birçok dünya devini geride bırakarak 5. sırada yer aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, dünya devlerini geride bıraktı!
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07 Şubat 2019 21:29
Instagram'da Ocak ayının en çok etkileşim alan spor kulüpleri hesapları açıklandı.

Ocak ayında Instagram'dan 43 milyon etkileşim alan Galatasaray, Real Madrid, Golden State Warriors, Arsenal gibi dev takımları geride bırakarak en çok etkileşim alan 5. spor kulübü oldu.

Listenin ilk 20 sırasında 20.9 milyon etkileşim ile Fenerbahçe, 11. sırada yer alırken 15.1 milyon etkileşim yakalayan Beşiktaş, 17. sırayı aldı.

ZİRVEDE MANCHESTER UNITED VAR

Zirvede ise 99.1 milyon ile Manchester United yer aldı. Barcelona, 82.8 milyon ile 2, Juventus ise 61.8 milyon ile 3. sırada kendisine yer buldu.



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