Instagram'da Ocak ayının en çok etkileşim alan spor kulüpleri hesapları açıklandı.Ocak ayında Instagram'dany, Real Madrid, Golden State Warriors, Arsenal gibi dev takımları geride bırakarak en çok etkileşim alanoldu.Listenin ilk 20 sırasında 20.9 milyon etkileşim ile Fenerbahçe, 11. sırada yer alırken 15.1 milyon etkileşim yakalayan Beşiktaş, 17. sırayı aldı.Zirvede ise 99.1 milyon ile Manchester United yer aldı. Barcelona, 82.8 milyon ile 2, Juventus ise 61.8 milyon ile 3. sırada kendisine yer buldu.