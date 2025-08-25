Galatasaray'dan Lamine Camara sürprizi!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına Monaco ile temaslarını sıklaştırdı.Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Senegalli futbolcunun transferi için önemli mesafe kaydettiği öğrenildi.2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla dikkat çekiyor.Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı.Galatasaray'ın Camara için teklifini hazırladığı, Monaco'nun ise transfer için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.Yönetim, pazarlıklarda rakamı aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı konuşuluyor.Monaco formasıyla 42 resmi maça çıkan Camara, 2 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.