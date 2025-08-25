25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Galatasaray'dan Lamine Camara sürprizi!

Galatasaray, Monaco'nun genç orta saha oyuncusu Lamine Camara için temaslarını sıklaştırdı. 21 yaşındaki Senegalli yıldızın transferinde önemli mesafe kat edilirken, Fransız ekibi 20 milyon Euro bonservis talep ediyor.

25 Ağustos 2025 10:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına Monaco ile temaslarını sıklaştırdı.

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki Senegalli futbolcunun transferi için önemli mesafe kaydettiği öğrenildi.

2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla dikkat çekiyor.


MASADAKİ RAKAM 20 MİLYON

Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın Camara için teklifini hazırladığı, Monaco'nun ise transfer için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Yönetim, pazarlıklarda rakamı aşağı çekmeye çalışırken, oyuncunun da Galatasaray'a sıcak baktığı konuşuluyor.

MONACO KARNESİ

Monaco formasıyla 42 resmi maça çıkan Camara, 2 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
