Galatasaray'dan iki hazırlık maçı

Antalya'da hazırlıklarına devam eden Galatasaray, çalışmalarına iki hazırlık maçı ile devam edecek.
Galatasaray, bugün iki Spor Toto 1. Lig ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar önce saat 14.00'te Gençlerbirliği, ardından saat 19.00'da Pendikspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın, oynayacağı iki karşılaşma da basın mensuplarına kapalı olarak oynanacak.
Galatasaray, bugün iki Spor Toto 1. Lig ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar önce saat 14.00'te Gençlerbirliği, ardından saat 19.00'da Pendikspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın, oynayacağı iki karşılaşma da basın mensuplarına kapalı olarak oynanacak.
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