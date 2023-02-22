Galatasaray'dan iki hazırlık maçı

Antalya'da hazırlıklarına devam eden Galatasaray, çalışmalarına iki hazırlık maçı ile devam edecek.



Galatasaray, bugün iki Spor Toto 1. Lig ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar önce saat 14.00'te Gençlerbirliği, ardından saat 19.00'da Pendikspor ile karşılaşacak.



Galatasaray'ın, oynayacağı iki karşılaşma da basın mensuplarına kapalı olarak oynanacak.





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