Galatasaray'dan George Gardi'ye 'geri dön' teklifi!

Galatasaray'ın Dries Mertens, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi gibi transferlerinde önemli payı olan menajer George Gardi'ye teklifte bulunduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan George Gardi'ye 'geri dön' teklifi!
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06 Ağustos 2024 14:06
Galatasaray, önemli transferlerinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye transfer ve yönetimde rol üstlenmek için teklifte bulundu...

Yeni sezon öncesi Michy Batshuayi ve Gabriel Sara'yı transfer eden sarı-kırmızılı takımın, Gardi ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

'GERİ DÖN' TEKLİFİ

TuttoMercatoWeb yazarı Marco Conterio'nun haberien göre; Galatasaray'ın, ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye transferler ve kulüp yönetiminde önemli resmi bir rol üstlenerek kulübe geri dönmesini teklif ettiği belirtildi.

G.SARAY'A GETİRDİĞİ FUTBOLCULAR

George Gardi; Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Mauro Icardi gibi dünya yıldızlarını Sarı-Kırmızılı takım kadrosuna dahil etmişti.

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