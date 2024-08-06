Galatasaray'dan George Gardi'ye 'geri dön' teklifi!

Galatasaray, önemli transferlerinde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye transfer ve yönetimde rol üstlenmek için teklifte bulundu...
Yeni sezon öncesi Michy Batshuayi ve Gabriel Sara'yı transfer eden sarı-kırmızılı takımın, Gardi ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
'GERİ DÖN' TEKLİFİ
TuttoMercatoWeb yazarı Marco Conterio'nun haberien göre; Galatasaray'ın, ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye transferler ve kulüp yönetiminde önemli resmi bir rol üstlenerek kulübe geri dönmesini teklif ettiği belirtildi.
G.SARAY'A GETİRDİĞİ FUTBOLCULAR
George Gardi; Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Mauro Icardi gibi dünya yıldızlarını Sarı-Kırmızılı takım kadrosuna dahil etmişti.
Yeni sezon öncesi Michy Batshuayi ve Gabriel Sara'yı transfer eden sarı-kırmızılı takımın, Gardi ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
'GERİ DÖN' TEKLİFİ
TuttoMercatoWeb yazarı Marco Conterio'nun haberien göre; Galatasaray'ın, ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye transferler ve kulüp yönetiminde önemli resmi bir rol üstlenerek kulübe geri dönmesini teklif ettiği belirtildi.
G.SARAY'A GETİRDİĞİ FUTBOLCULAR
George Gardi; Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Mauro Icardi gibi dünya yıldızlarını Sarı-Kırmızılı takım kadrosuna dahil etmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU