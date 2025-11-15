15 Kasım
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!

Galatasaray, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya ekstra yaptırım uygulamayarak oyuncularını sahiplenip cezaların iptali veya indirilmesi için Tahkim'e başvurma kararı aldı.

15 Kasım 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
Türk futboluna derin bir darbe vuran bahis soruşturmasında Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sarı kırmızılı yönetimin iki oyuncu konusundaki tavrı ise belli oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sarı kırmızılılarda iki oyuncuya da ekstra bir ceza verilmeyecek. Metehan Baltacı 9 ay gibi bir ceza aldığı için sözleşmesinin tek taraflı feshi söz konusu olsa da yönetim bu yönde bir adım atmayacak. Sebebi de gençlik hataları ve iki ismin de bunu kabul ediyor olması.

İPTAL VEYA İNDİRİM TALEP EDECEKLER


Galatasaray yönetimi, oyunculara verilen cezalar konusunda Tahkim Kuruluna başvurup iptal veya indirim talep edecek.

Kulüpler böyle bir durumda haklı olarak oyuncuyu ekstra cezalandırıp gönderme yolunu seçerken Dursun Özbek yönetimi "Biz hatalarını kabul eden, gençlik dönemlerinde bahis oynadıklarını kabul eden oyuncularımızın yeniden kazanma yoluna gideceğiz" düşüncesinde.

AVRUPA'DA YOKLAR

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalarını hem lig hem de Avrupa kupası maçlarında çekecek.  

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.