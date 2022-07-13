Galatasaray'dan Diawara hamlesi!

GALATASARAY İLE TEMAS

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim ön plana çıkıyor.Sky Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Amadou Diawara'nın takımdaki geleceği netleşti. Buna göre Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Gineli oyuncuyu yeni sezon düşünmüyor.Habere göre; Galatasaray, İtalyan kulübü Roma ile oyuncunun transferi için görüşme yaptı.İtalya'da kalması zor görünen Diawara'nın uygun şartlar oluşması halinde transfer gerçekleşecek.Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Roma'da 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.