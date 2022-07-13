Galatasaray'dan Diawara hamlesi!

Galatasaray'ın orta saha için listesine aldığı Amadou Diawara'yı Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği belirtildi. Sarı kırmızılılar, Roma ile oyuncunun transferi için görüşme yaptı. İşte haberin detayları...

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Galatasaray'dan Diawara hamlesi!
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13 Temmuz 2022 16:34
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim ön plana çıkıyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Amadou Diawara'nın takımdaki geleceği netleşti. Buna göre Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Gineli oyuncuyu yeni sezon düşünmüyor.

GALATASARAY İLE TEMAS

Habere göre; Galatasaray, İtalyan kulübü Roma ile oyuncunun transferi için görüşme yaptı.

İtalya'da kalması zor görünen Diawara'nın uygun şartlar oluşması halinde transfer gerçekleşecek.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Roma'da 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 



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