Galatasaray'dan ayrılan Cuesta sağlık kontrolünden geçti

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
0-06'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-011'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
0-141'
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-041'
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
0-142'
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-253'
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-253'
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-190'
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-279'
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-0DA
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Galatasaray'dan ayrılan Cuesta sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya transfer oluyor. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmadan toplamda 8 milyon Euro gelir elde edecek.

calendar 31 Ağustos 2025 16:05
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan ayrılan Cuesta sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da beklenen ayrılıklardan biri daha gerçekleşiyor.
 
Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Vasco da Gama ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, transfer süreci kapsamında Brezilya'da sağlık kontrolünden geçti.
 
Transfer, 1.5 yıllık kiralık sözleşme üzerinden gerçekleşti. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. Cuesta'nın belirli sayıda resmi maçta forma giymesi durumunda bu opsiyon zorunlu hale gelecek.
 
G.SARAY'IN KASASINA 8 MİLYON EURO
 
Ekol Sports'un haberine göre, Galatasaray bu transferden toplamda 8 milyon Euro kazanacak. Hem kiralama bedeli hem de muhtemel satın alma tutarı bu rakama dahil olacak.
 
2024 yazında Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen Cuesta, Galatasaray'da istenilen performansı sergileyememiş ve rotasyon oyuncusu haline gelmişti.
 
