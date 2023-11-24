Galatasaray'dan Abdülkerim'e dev zam!

Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edilecek.
YÜZDE 50-60 ZAM BEKLENİYOR
Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.
YÜKSEK TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.
TRANSFER İZNİ YOK
Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.
YÜZDE 50-60 ZAM BEKLENİYOR
Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.
YÜKSEK TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.
TRANSFER İZNİ YOK
Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.