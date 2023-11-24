Galatasaray'dan Abdülkerim'e dev zam!

Galatasaray, başarılı performansı ile dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'ya dev bir zam yapmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Abdülkerim'e dev zam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2023 13:25
Son güncelleme 24 Kasım 2023 14:20
Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken milli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edilecek.

YÜZDE 50-60 ZAM BEKLENİYOR

Euro/TL kurundaki değişim sebebiyle Abdülkerim'in geçtiğimiz sezonki sözleşmesinin geride kalması, yönetimi harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Abdülkerim'in sözleşmesine yüzde 50-60 oranında bir zam yapmayı planlıyor.

YÜKSEK TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray yönetimi, sezon başında Rus kulüpleri Zenit ve Lokomotiv Moskova'nın 5 milyon euro'luk teklifler yaptığı Abdülkerim için daha yüksek teklifler gelmesini bekliyor.

TRANSFER İZNİ YOK

Devre arasında Abdülkerim'e birçok transfer teklifi gelmesi beklenirken, teknik heyet ve kurmayların tecrübeli isme transfer izni vermeyeceği öğrenildi.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol kaydetti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery