23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-015'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-016'

Galatasaray'da Zaniolo için pazarlık sürüyor

Udinese ile Galatasaray arasında Zaniolo için pazarlıklar sürüyor. İtalyanlar kiralama ve opsiyon isterken, Galatasaray en az 12 milyon euro zorunlu satın alma talep ediyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Zaniolo için pazarlık sürüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için resmi temaslarını sürdürüyor.

Cuma günü taraflar arasında yapılan uzun görüşmelere rağmen henüz anlaşma sağlanamadı.

EN AZ 12 MİLYON EURO

İtalyan basınından Messaggero Veneto'ya göre Udinese, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isterken, Galatasaray cephesi ise transferin en az 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesini talep ediyor.

Taraflar arasındaki bu fark kapanabilir ve önümüzdeki günlerde bir anlaşma ihtimali oldukça yüksek.

BARIŞ'IN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK

Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.

ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı. Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynayan Zaniolo, Aston Villa formasıyla 39 maçta 3 gol attı. İtalyan yıldız Fiorentina formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.



