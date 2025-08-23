Galatasaray'da Zaniolo için pazarlık sürüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için resmi temaslarını sürdürüyor.



Cuma günü taraflar arasında yapılan uzun görüşmelere rağmen henüz anlaşma sağlanamadı.



EN AZ 12 MİLYON EURO





İtalyan basınından Messaggero Veneto'ya göre Udinese, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isterken, Galatasaray cephesi ise transferin en az 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla gerçekleşmesini talep ediyor.





Taraflar arasındaki bu fark kapanabilir ve önümüzdeki günlerde bir anlaşma ihtimali oldukça yüksek.



BARIŞ'IN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK



Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.



ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI



Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı. Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynayan Zaniolo, Aston Villa formasıyla 39 maçta 3 gol attı. İtalyan yıldız Fiorentina formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.