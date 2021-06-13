Galatasaray'da yeniden Onyekuru ikilemi

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmazken gelişmeler merak ediliyor.

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Galatasaray'da yeniden Onyekuru ikilemi
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13 Haziran 2021 12:01
Galatasaray'ın devre arasında üçüncü kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonu, 11 Haziran itibarıyla sona erdi. Sarı kırmızılılar bu süreye kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin Euro ödemesi halinde genç yıldızın bonservisini alabiliyordu. Artık Onyekuru için Fransız kulübüyle yeniden pazarlık yapılması gerekiyor.

OLYMPIAKOS İSTİYOR

Başkan adaylarından Burak Elmas'ın, Monaco ile görüşüp zaman istediği iddia edilse de Nijeryalı futbolcuyla Yunan kulübü Olympiakos arasında transfer temasları devam ediyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; görevine devam etmesi beklenen Fatih Terim'in, Onyekuru'nun opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle çok üzgün olduğu öğrenildi.

Ayrıca Onyekuru'nun Fatih Terim'in görev durumu kesinleşene kadar başka bir takıma imza atmayacağı da idddia ediliyor. Aksi durumda Onyekuru için şu anda en yakın takım olarak Olypiakos gösteriliyor.



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