Galatasaray'da sportif direktörlük sistemi geri geliyor!

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in ardından Florya'da yeni bir yapılanmaya gidiyor.



Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda 'sportif direktör' sistemi geri geliyor. Galatasaray'ın Portekiz'den bir futbol insanı ile bu görev için el sıkıştığı öğrenildi. Adı sır gibi saklanan bu ismin, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip, Florya'ya göreve başlayacağı ve kamuıoyuna duyurulacağı bildirildi.



Yeni sportif direktör, futbol ve transferlerle ilgili tüm konularda direkt Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a bağlı çalışacak.



ALTYAPIYA ÖNEMLİ BİR İSİM



Başkan Burak Elmas ve ekibi, Fatih Terim'le yola çıktıkları 3 yıllık yapılanma projesini devam ettirecek. A takımda tek yetki yeni teknik direktör Torrent'te olacak. Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yeniden yapılanmaya gidilecek. Altyapının başına önemli bir ismin getirilmesi planlanıyor.



KEŞFET, GELİŞTİR, SAT



Sarı-kırmızılıların, Portekiz'de Porto ve Benfica kulüplerinin uyguladığı "Oyuncuyu keşfet, geliştir ve sat" şeklindeki modeli uygulamaya sokacağı, bundan sonraki yapılanmanın bu doğrultuda olacağı öğrenildi.





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