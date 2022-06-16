Galatasaray'da Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlığı!

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan için harekete geçti.
Futbolun başına gelen Cenk Ergün'ün İtalyan ekibiyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki stoperi bonservisiyle almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlayacağı belirtildi.
Futbolun başına gelen Cenk Ergün'ün İtalyan ekibiyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki stoperi bonservisiyle almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlayacağı belirtildi.
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