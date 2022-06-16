Galatasaray'da Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlığı!

Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo ile Kaan Ayhan için pazarlıklara başlayacak. Cenk Ergün, Kaan Ayhan için Sassuolo ile ilk teması kurdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlığı!
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16 Haziran 2022 12:26
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan için harekete geçti.

Futbolun başına gelen Cenk Ergün'ün İtalyan ekibiyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki stoperi bonservisiyle almak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlayacağı belirtildi.

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