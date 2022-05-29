Galatasaray'da Özgür Baran'nın gözü A takımda

Yavaş yavaş altyapıdan yetişen gençleri A takıma adapte etmeyi hedefleyen Galatasaray 'da, yıldızını parlatan ilk isimlerden biri Özgür Baran Aksaka oldu. 8 yaşında Çorlu'dan gelip Galatasaray Futbol Akademisi'ne giren 2003 doğumlu Baran, bu sezon U19 takımının kaptanlığını yapıyor.



Asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen, kadrodaki 6 numara eksikliği nedeniyle uzun süredir savunmanın önünde görev yapan genç yetenek, oyun kurma becerisi, isabetli pasları ve dar alandaki çalımlarıyla dikkat çekiyor.



Gelecek sezon mutlaka A takım formasını giymek isteyen Özgür Baran Aksaka'nın en büyük hayali ise kaptanlık pazubandıyla Galatasaray'ı şampiyonluklara taşımak. Aslan'ın hocası Torrent, Dinamo Kiev'le oynanan dostluk maçında Baran'a süre vermiş ve performansını çok beğenmişti.





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