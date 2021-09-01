Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için geri sayım

Oğulcan Çağlayan'la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euro'luk ceza henüz Yargıtay'da onanmazken, gelişmeler merak ediliyordu.

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Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için geri sayım
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01 Eylül 2021 13:34
Oğulcan Çağlayan'la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euro'luk ceza henüz Yargıtay'da onanmadı. Galatasaray itiraz etse de Federasyon yayıncı kuruluştan sarı-kırmızılı kulübe gönderilecek 24 milyon TL'lik yayın ödemesinin 1.2 milyon euro'ya tekabül eden kısmında kesinti yapacak.

Oğulcan'ın bu hafta içinde lisans sorunu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılı yetkililerin sıkıntılı günler geçiren 25 yaşındaki oyuncuya 10 numaralı forma ile jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.


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