Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan için geri sayım

Oğulcan Çağlayan'la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği, Tahkim Kurulu'nun onayladığı 1.2 milyon euro'luk ceza henüz Yargıtay'da onanmadı. Galatasaray itiraz etse de Federasyon yayıncı kuruluştan sarı-kırmızılı kulübe gönderilecek 24 milyon TL'lik yayın ödemesinin 1.2 milyon euro'ya tekabül eden kısmında kesinti yapacak.



Oğulcan'ın bu hafta içinde lisans sorunu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılı yetkililerin sıkıntılı günler geçiren 25 yaşındaki oyuncuya 10 numaralı forma ile jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



