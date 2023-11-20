Galatasaray'da milli gurur!

Milli araya Bayern Münih ve Hatayspor yenilgileri ile giren Galatasaray, dönüşte 2 kulvarda da evinde kritik maçlara çıkacak.
25 Kasım'da Alanyaspor'u konuk edecek olan sarı kırmızılılar daha sonra Devler Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.
MİLLİLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Sarı kırmızılılarda A Milli Takım'a gönderilen 4 futbolcunun da performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Almanya'ya karşı oynanan maça ilk 11'de çıkan Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunundan Okan Buruk'u çok memnun olduğu öğrenildi.
25 Kasım'da Alanyaspor'u konuk edecek olan sarı kırmızılılar daha sonra Devler Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.
MİLLİLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Sarı kırmızılılarda A Milli Takım'a gönderilen 4 futbolcunun da performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Almanya'ya karşı oynanan maça ilk 11'de çıkan Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunundan Okan Buruk'u çok memnun olduğu öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU