Galatasaray'da milli gurur!

Galatasaray'da milli takıma giden Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da milli gurur!
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20 Kasım 2023 12:10
Milli araya Bayern Münih ve Hatayspor yenilgileri ile giren Galatasaray, dönüşte 2 kulvarda da evinde kritik maçlara çıkacak.

25 Kasım'da Alanyaspor'u konuk edecek olan sarı kırmızılılar daha sonra Devler Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacak.

MİLLİLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Sarı kırmızılılarda A Milli Takım'a gönderilen 4 futbolcunun da performansı teknik ekibin yüzünü güldürdü. Almanya'ya karşı oynanan maça ilk 11'de çıkan Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı oyunundan Okan Buruk'u çok memnun olduğu öğrenildi.

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