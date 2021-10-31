Galatasaray'da maç sonunda Marcao çılgınlığı

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya destek verdi.
Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.
Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.