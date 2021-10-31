Galatasaray'da maç sonunda Marcao çılgınlığı

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-0 yendiği maçın sonunda tribünler Marcao'ya destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maç sonunda Marcao çılgınlığı
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31 Ekim 2021 22:31
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya destek verdi.

Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.




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