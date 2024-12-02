AZ Alkmaar ile Eyüpspor maçının arasındaki süre nedeniyle sakatlık endişesi yaşayan Galatasaray'da korkulan oldu.
Sarı-kırmızılılarda Eyüpspor maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, ilk yarıda sakatlandı ve oyundan çıktı.
Milli stoperin en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YENER İNCE NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"UEFA düzenlemelerine göre, iki futbol maçı arasında en az 48 saat olması gerekmektedir. Eğer maçlar farklı şehirlerde oynanacaksa, kural değişmemekle beraber bu durumda, seyahat süreleri de dikkate alınarak takımların yeterli dinlenme ve toparlanma süresi alması sağlanır.
Özellikle kıtalar arası veya 3 saati aşan uçuş gerektiren hallerde UEFA medikal kurullarının tavsiyesi bu sürenin en az 72 saat olmasıdır. Genel teamüllere aykırı bir biçimde 72 saatten bile az zaman içinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız.
En büyük temennimiz herhangi bir oyuncumuzun bu süreçte sakatlanmamasıdır. Ancak elbette ideal olan bizim temennilerimizden çok bu takvimi hazırlayan arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleridir."
Sarı-kırmızılılarda Eyüpspor maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, ilk yarıda sakatlandı ve oyundan çıktı.
Milli stoperin en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YENER İNCE NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"UEFA düzenlemelerine göre, iki futbol maçı arasında en az 48 saat olması gerekmektedir. Eğer maçlar farklı şehirlerde oynanacaksa, kural değişmemekle beraber bu durumda, seyahat süreleri de dikkate alınarak takımların yeterli dinlenme ve toparlanma süresi alması sağlanır.
Özellikle kıtalar arası veya 3 saati aşan uçuş gerektiren hallerde UEFA medikal kurullarının tavsiyesi bu sürenin en az 72 saat olmasıdır. Genel teamüllere aykırı bir biçimde 72 saatten bile az zaman içinde 4-5 saatlik uçuş gerektiren bir deplasmandan sonra maç oynayacağız.
En büyük temennimiz herhangi bir oyuncumuzun bu süreçte sakatlanmamasıdır. Ancak elbette ideal olan bizim temennilerimizden çok bu takvimi hazırlayan arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleridir."