Galatasaray'da kadro değişiyor sonuç değişmiyor!

Galatasaray'da Boey ve Abdülkerim yerine Sanchez ile Tete forma giydi. Barış Alper, bu kez de sağ bek olarak sahaya çıktı. Tıpkı Trabzon maçında olduğu gibi Zaha forvette, Kaan ise sol bekte başladı. Sarı-Kırmızılılar, değişen kadroya rağmen şampiyonluk yürüyüşüne devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kadro değişiyor sonuç değişmiyor!
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26 Ocak 2024 08:44
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasının 11'ine göre İstanbulspor mücadelesinde 2 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, Trabzonspor maçında oynayan Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine İstanbulspor mücadelesinde Sanchez ve Tete'ye görev verdi.

Kadroda dikkat çeken tercihlerden biri ise Kaan Ayhan oldu. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sol bekte forma giyen milli futbolcu, hocası tarafından yine aynı bölgede forma giydi.

Barış yine joker!

Daha önce 16 kez sağ kanad, 7 kez sol kanat, 7 kez sol bek, 2 kez santrfor ve 2 kez sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bekte başladı. Sonrasında sol beke geçen 23 yaşındaki futbolcu, Cim Bom'un jokeri olarak yine elinden geleni yaptı. Sağ kanatta Tete tercihi dikkat çekerken, ileri uçta ise Wilfried Zaha başladı. 

 
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