Galatasaray'da erkek voleybol takımının başına sürpriz isim!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenörlük görevi yapan Umut Çakır'ın başantrenörlüğe getirildiği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine 2015 yılından bu yana takımımızın yardımcı antrenörlük görevini başarıyla sürdüren, 17768 sicil numaralı Kulüp üyemiz Umut Çakır getirildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenörlük görevi yapan Umut Çakır'ın başantrenörlüğe getirildiği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine 2015 yılından bu yana takımımızın yardımcı antrenörlük görevini başarıyla sürdüren, 17768 sicil numaralı Kulüp üyemiz Umut Çakır getirildi.
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