Galatasaray'da Aytaç Kara'nın gözü ilk 11'de

Galatasaray'ın yolunu tutan Aytaç Kara yeni sezonda ilk 11'de oynama planları yapıyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Aytaç Kara'nın gözü ilk 11'de
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13 Haziran 2021 11:06
Kasımpaşa'dan ayrılıp Galatasaray 'ın yolunu tutan Aytaç Kara, orta sahada rotasyon oyuncusu olacağı düşüncesine kesinlikle katılmıyor. 28 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımda düzenli olarak ilk 11'de forma giyebilmek için, imzanın hemen ardından çalışmalara başladı.

Takım sahaya indiğinde en hazır oyuncuların başında yer almayı hedefleyen Aytaç, orta alanda yaşanan ayrılıkların ardından formayı kapacağına ve Taylan'la beraber merkezde görev yapacağına inanıyor.

Sarı- Kırmızılı ekipte Gedson Fernandes, Etebo ve Belhanda gibi isimlerin ayrılığı sonrasında, orta sahada alternatif sayısı çok azaldı.



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