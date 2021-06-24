Galatasaray'da Alioski'nin alternatifi Bernardo

Leeds United'ın eski futbolcusu, yorumu Noel Whelan, Galatasaray'ın uzun süredir ısrarla istediği Ezgjan Alioski'nin, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağının "Yüzde 50-50" olduğunu söyledi. Football Insider'a konuşan Whelan, "Masada onun için Galatasaray da var. Bu nedenle tüm kartları elinde tutuyor. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, uzun zamandır Ezgjan Alioski'nin transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak Kuzey Makedon oyuncunun Leeds'de kalma ihtimaline karşılık B planı da hazır. Alioski gelmek istemezse hemen Brighton'tan Bernardo için temasa geçilecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.Bernardo geçtiğimiz sezonu Salzburg'da kiralık olarak geçirmişti.Sarı kırmızılılar ile Van Aanholt, Mario Rui ve Alex Moreno'nun da isimleri geçiyordu