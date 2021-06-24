Galatasaray'da Alioski'nin alternatifi Bernardo

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Ezgjan Alioski'yi almıştı. Sarı-kırmızılı takım Makedon oyuncuyla anlaşma sağlayamaması halinde rotayı İngiltere'ye çevirecek ve Brighton'da forma giyen Bernardo için teklif yapacak

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Galatasaray'da Alioski'nin alternatifi Bernardo
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24 Haziran 2021 14:26
Leeds United'ın eski futbolcusu, yorumu Noel Whelan, Galatasaray'ın uzun süredir ısrarla istediği Ezgjan Alioski'nin, yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağının "Yüzde 50-50" olduğunu söyledi. Football Insider'a konuşan Whelan, "Masada onun için Galatasaray da var. Bu nedenle tüm kartları elinde tutuyor. Ne olacağını zaman gösterecek" dedi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, uzun zamandır Ezgjan Alioski'nin transferini bitirmeye çalışıyor. Ancak Kuzey Makedon oyuncunun Leeds'de kalma ihtimaline karşılık B planı da hazır. Alioski gelmek istemezse hemen Brighton'tan Bernardo için temasa geçilecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.

Bernardo geçtiğimiz sezonu Salzburg'da kiralık olarak geçirmişti.

Sarı kırmızılılar ile Van Aanholt, Mario Rui ve Alex Moreno'nun da isimleri geçiyordu




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