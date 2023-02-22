Galatasaray'da Adekugbe'ye tam not

Galatasaray'ın devre arasındaki 3. transferi olan Sam Adekugbe idmanlara çıkmaya başladı. Hatayspor'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kanadalı futbolcu, performansıyla Galatasaray'da yüzleri güldürdü ve teknik heyetten tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Adekugbe'ye tam not
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22 Şubat 2023 07:59
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray bir yandan da saha içi provalarını da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını Belek'teki antrenmanlarla yapıyor. Salı günü yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti.

TEKNİK HEYETİN YÜZÜ GÜLDÜ

İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe oldu. Hatayspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun,fizik ve kondisyon açısından çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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