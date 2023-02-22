Galatasaray'da Adekugbe'ye tam not

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray bir yandan da saha içi provalarını da sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını Belek'teki antrenmanlarla yapıyor. Salı günü yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti.



TEKNİK HEYETİN YÜZÜ GÜLDÜ



İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe oldu. Hatayspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun,fizik ve kondisyon açısından çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ