Galatasaray'da 30 milyon euro'luk pişmanlık!

Galatasaray, yaz ve ara transfer döneminde geleceğe yönelik hamleler yapmaya çalıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Özellikle savunmaya gerçekleştirilen takviyeler fayda vermezken maliyetleri de dudak uçuklattı. İşte detaylar...
1- Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservisle gelen Elias Jelert, performansıyla sınıfta kaldı. Danimarkalı sağ bekin yetersiz kalması üzerine şubat ayında Frankowski transfer edildi.
2- Derrick Köhn yerine tercih edilen Ismail Jakobs'un, 1 milyon Euro kiralama bedeline sezon sonu 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklenecek. Senegalli ismin sakatlık problemi geçmediği için ara transferin son günü Eren Elmalı geldi.
3-Jelert ve Jakobs'tan sonra Carlos Cuesta beklenen katkıyı sağlayamadı. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla puan kaybına sebep oldu.
4- Galatasaray bu sezon kiralama, bonservis, satın alma opsiyonu ve garanti ücretleriyle birlikte 30 milyon Euro yatırım yaptığı Elias Jelertİsmail Jakobs-Carlos Cuesta üçlüsünde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
JAKOBS'TAN PAYLAŞIM
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ismail Jakobs, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Jakobs'un paylaşımı şu şekilde:
"Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak, ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız."
1- Kopenhag'dan 9 milyon Euro bonservisle gelen Elias Jelert, performansıyla sınıfta kaldı. Danimarkalı sağ bekin yetersiz kalması üzerine şubat ayında Frankowski transfer edildi.
2- Derrick Köhn yerine tercih edilen Ismail Jakobs'un, 1 milyon Euro kiralama bedeline sezon sonu 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu eklenecek. Senegalli ismin sakatlık problemi geçmediği için ara transferin son günü Eren Elmalı geldi.
3-Jelert ve Jakobs'tan sonra Carlos Cuesta beklenen katkıyı sağlayamadı. Bonservisine 8 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla puan kaybına sebep oldu.
4- Galatasaray bu sezon kiralama, bonservis, satın alma opsiyonu ve garanti ücretleriyle birlikte 30 milyon Euro yatırım yaptığı Elias Jelertİsmail Jakobs-Carlos Cuesta üçlüsünde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
JAKOBS'TAN PAYLAŞIM
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Ismail Jakobs, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Jakobs'un paylaşımı şu şekilde:
"Kişisel olarak sosyal medyada konuşmayı sevmiyorum ama bir şeyler söylemenin zamanı geldiğini hissediyorum. Sakatlığım nedeniyle herkesten daha fazla üzgünüm, ancak her gün, sonunda geri dönüp savaşmak ve bu inanılmaz kulüp için her şeyimi vermek adına çok çalışıyorum. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşıyorum. Beni destekleyen ve bana inanan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanmayanlar olacak, ama biz onlara yanıldıklarını kanıtlayacağız."
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