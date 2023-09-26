Galatasaray'da 25 milyon euroluk Tete planı!

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın ses getiren imzalarından biri de Tete'ydi.
Shakhtar ile sözleşmesini feshettikten sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Tete, sergilediği iyi performansla dikkat çekiyor.
Kopenhag maçının yıldızı olan, Başakşehir maçında da etkili bir görüntü veren Tete, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti mutlu etti.
DEĞERİNİN DAHA DA ARTIRACAĞI GÖRÜŞÜ VAR
Galatasaraylı idareciler, Tete transferinde hedefi 12'den vurduklarına inanıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, piyasa değeri an itibarıyla 25 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun değerinin daha da artacağı görüşünde.
Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Tete, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı toplam 6 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Shakhtar ile sözleşmesini feshettikten sonra bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tutan Tete, sergilediği iyi performansla dikkat çekiyor.
Kopenhag maçının yıldızı olan, Başakşehir maçında da etkili bir görüntü veren Tete, Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti mutlu etti.
DEĞERİNİN DAHA DA ARTIRACAĞI GÖRÜŞÜ VAR
Galatasaraylı idareciler, Tete transferinde hedefi 12'den vurduklarına inanıyor. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, piyasa değeri an itibarıyla 25 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun değerinin daha da artacağı görüşünde.
Galatasaray'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı 23 yaşındaki Tete, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı toplam 6 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.