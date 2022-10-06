Milli ara dönüşü bir lig maçına çıkıp bu kez 'BAY' haftası arasına giren Galatasaray'da, bu fırsatı avantaja çevirmek için yoğun mesai harcanıyor.



Sorunlarını bir bir çözmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk olarak ailevi sorunları nedeniyle aklı saha dışında olan Mauro İcardi'ye mental destek verecek. Oyuncunun zihinsel olarak toparlanmasının yanı sıra fiziksel açıdan geride kalmaması için de özel programlar uygulanacak.



İlk 11'e göz kırpan Juan Mata da fizik eksikliğini yine ekstra çalışmalarla bu arada kapatacak. 8 haftada sadece 9 gol atabilen takımındaki skor sorununu çözmek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk da antrenmanlarda hücum odaklı çalışmalar yaptıracak. Yönetim ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün sözleşme yenileme görüşmelerini 'BAY' arasında noktalamak istiyor. Aslan'ın hedefi 15 Ekim'deki Kayserispor deplasmanına her açıdan hazır çıkmak.



YÖNETİMİN İNANCI TAM



Sarı-kırmızılılarda yönetim, 8 haftada topladığı 17 puanla zirvenin ortaklarından olan takımdan memnun. Transferin son gününde birçok ismin katılmasına rağmen oynanan oyunun her geçen hafta gelişme gösterdiğini düşünen yöneticiler, 8 haftalık periyotta oynanan 5 deplasmanda yenilgi alınmamasını da takdir ediyor.



GÖZTEPE İLE HAZIRLANACAK



Galatasaray, lig aralarında boş geçmeyip takım uyumunu artırmayı hedefliyor. Milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaşan sarı-kırmızılılar bu kez de kendisi gibi 'BAY' haftasında olan 1. Lig ekibi Göztepe ile bir maç oynamayı planlıyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.











