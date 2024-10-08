Galatasaray, AO Thiras'a set vermedi!

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını 3-0 yendi.

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Galatasaray, AO Thiras'a set vermedi!
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08 Ekim 2024 23:27
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'daki Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mark Jan Wijnstra (Hollanda), Fikrat Akhundov (Azerbaycan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

AO Thiras: Papageorgiou, Mihaljevic, Becheva, Ogoms, Christodoulou, Mosser (Xintara, Angelopoulou, Dimitriadis)

Setler: 25-14, 25-20, 25-16

Süre: 66 dakika (21, 24, 21)

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