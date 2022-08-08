Galatasaray, açılış maçlarını seviyor

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, sezona galibiyetle başlama alışganlığını sürdürdü.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, açılış maçlarını seviyor
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08 Ağustos 2022 10:17
Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti ile birlikte son 7 sezonda açılış maçlarındaki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti.

Sarı-kırmızılılar son 6 sezonda ligdeki ilk maçlarında sadece Ağustos 2019'da Denizli'ye yenildi. Öte yandan Sarı-kırmızılıların Antalyaspor karşısındaki hakimiyeti de devam etti.

Galatasaray, kırmızı-beyazlı rakibine karşı ligde oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yoluna devam ediyor
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