Galatasaray'a gurbetçi stoper: Atakan Karazor

Kadrosundaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray, Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u gözüne kestirdi. 24 yaşındaki savunmacı için maliyet araştırmasına başlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a gurbetçi stoper: Atakan Karazor
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07 Temmuz 2021 09:22
Önümüzdeki sezon yabancı sınırının 8+6 olarak uygulanacak olması nedeniyle Galatasaray yerlilere de yöneldi.

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Alman ekibi Stuttgart ile geçen sezon 21 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu için Cim Bom maliyet araştırmalarına başladı.

800 bin Euro'ya gitti

Stuttgart ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye sıcak bakabileceği öğrenildi.

Yerli sayısını artırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu kaydedildi. Gurbetçi stoper 2019 yılında Alman ekibi Kiel'den, Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer olmuştu. 


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