Önümüzdeki sezon yabancı sınırının 8+6 olarak uygulanacak olması nedeniyle Galatasaray yerlilere de yöneldi.



Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın transferleri için yoğun mesai harcayan Aslan'ın gündemine gurbetçi bir stoper girdi: Atakan Karazor...



Alman ekibi Stuttgart ile geçen sezon 21 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu için Cim Bom maliyet araştırmalarına başladı.



800 bin Euro'ya gitti



Stuttgart ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye sıcak bakabileceği öğrenildi.



Yerli sayısını artırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu kaydedildi. Gurbetçi stoper 2019 yılında Alman ekibi Kiel'den, Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer olmuştu.



