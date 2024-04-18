Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz golcü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu Zan Vipotnik'i takip ediyor.
FRANSIZLARIN İSTEDİĞİ ÜCRET
Habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği genç oyuncu için Fransız ekibi, 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLAYABİLİR
Ayrıca kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vipotnik için sarı kırmızılı kurmayların kısa süre içinde harekete geçebileceği de ifade edildi.
Bordeaux'un 2.70 milyon euroya Maribor'dan transfer ettiği Sloven golcü, bu sezon takımıyla 34 maça çıktı ve 8 gol, 2 asist yaptı.
Fransız basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu Zan Vipotnik'i takip ediyor.
FRANSIZLARIN İSTEDİĞİ ÜCRET
Habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği genç oyuncu için Fransız ekibi, 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLAYABİLİR
Ayrıca kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vipotnik için sarı kırmızılı kurmayların kısa süre içinde harekete geçebileceği de ifade edildi.
Bordeaux'un 2.70 milyon euroya Maribor'dan transfer ettiği Sloven golcü, bu sezon takımıyla 34 maça çıktı ve 8 gol, 2 asist yaptı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU