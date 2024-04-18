Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz golcü!

Galatasaray'ın Ligue 2 ekibi Bordeaux'ta forma giyen forvet Zan Vipotnik'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz golcü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 16:34
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu Zan Vipotnik'i takip ediyor.

FRANSIZLARIN İSTEDİĞİ ÜCRET

Habere göre Galatasaray'ın ilgilendiği genç oyuncu için Fransız ekibi, 5 milyon euro bonservis talep ediyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYABİLİR

Ayrıca kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vipotnik için sarı kırmızılı kurmayların kısa süre içinde harekete geçebileceği de ifade edildi.

Bordeaux'un 2.70 milyon euroya Maribor'dan transfer ettiği Sloven golcü, bu sezon takımıyla 34 maça çıktı ve 8 gol, 2 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery