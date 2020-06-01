Galatasaray: '1987'de alnımızın akıyla kazandık'

Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "" açıklamasının ardından resmi siteden bir yazı yayımladı."Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir.Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi.Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz."Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını hatırlatan Çebi "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-1987 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz." dedi.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasından hemen önce Mesut Bakkal, Türkiye Gazetesi'nden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. İşte Mesut Bakkal'ın açıklamaları; "Yolda, alışverişte, bakkalda, manavda kim görse bana hala 40 sene önce yaşanmış, sırf mizah olsun diye hiçbir maddi değer gözetmeden eşe dosta yazılmış bir kitapta yazdığım 'teşvik primi'ni soruyorlar. Diyorum ki 'O dönemdeki insanların bir kısmı öldü. O günkü şartlar da, kanun, hak, hukuk, adalet anlayışı da değişti.' Eğer teşvik primi o gün suç olsaydı ben anlatır mıydım böyle bir mevzuyu? Gel de bunu bugünkülere anlat! Medyamız da maalesef 40 yıl geriden geliyor.""1986 yılında yaşanmış bir hatıranın abartılı bir şekilde anlatılmasını kabul edemiyorum. O dönemde teşvik primi TFF Disiplin Talimatı'nda suç değildi. Hatta o dönemlerde çok normaldi, sıradandı. Suç olsa bunu kabul eder miydik? 1992-93'te Afyon'a gittim kiralık olarak. İlk idmanda sakatlandım, Denizli'ye geri döndüm. Aldığım yüklü transfer ücretini de iade ettim, Fair Play'a aday gösterildim. Bir sonraki sayfada bu hatıramı anlatıyorum, ama kimse bunu konuşmuyor!"Mesut Bakkal'ın kitabındaki itirafları üzerine siyah-beyazlı yöneticiler "1986-87 şampiyonluğunun Beşiktaş'a verilmesi" için TFF'ye başvuruda bulundu. Galatasaray da Bakkal'ı "Asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunduğu gerekçesiyle" savcılığa şikayette bulundu. Tecrübeli Hoca'yla ilgili soruşturma başlatıldı."Denizlispor'da oynarken İstanbul'daki Beşiktaş maçından önce Galatasaray tarafından ağırlandık. Ergun Gürsoy'un bürosunun karşısındaki Dedeman Oteli'nde kaldık. Bir çanta içinde para geldi otele. Kişi başına düşen para bizim transfer taksitimizden fazlaydı. Kişi başı ikişer milyondu. Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Maç 1-1 bitti, şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın eline geçti."1986-87 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray şampiyonluk için yarışıyordu. Siyah-beyazlı ekip, ligin bitmesine bir hafta kala kendi evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş öne geçmesine rağmen 85'te yediği golle puan kaybı yaşamıştı. Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan 10 fazlaydı. Beşiktaş, Denizlispor'u yense Galatasaray ile aynı puana sahip olacak ve sezonu averajla şampiyon olarak kapatacaktı...