Futbolu bırakan Thiago Alcantara'ya sürpriz teklif

Geçtiğimiz gün aktif futbol hayatına veda ettiğini duyuran Thiago Alcantara'ya herkesi şaşırtacak bir teklif geldi.



Marca'da yer alan habere göre; Barcelona'nın başına geçen Hansi Flick, 33 yaşındaki yıldız isme kendi teknik ekibine katılması için bir teklifte bulundu.



HENÜZ KARAR VERMEDİ



Haberde, Alcantara'nın geleceği için henüz bir karara varmadığı ve bir sonraki adımını düşündüğü belirtildi.



FUTBOLCULUK KARİYERİ



Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih formaları giyen Alcantara, son olarak Liverpool formasını giymişti.



Toplamda 487 maça çıkan İspanyol isim, 48 gol atarken 63 golün asistini yaptı.





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