Futbol tutkusuyla topladığı eşyaları kurduğu müzede sergiliyor

Yalova'da yaşayan 70 yaşındaki Şahap Gümüş, taraftarı olduğu Bursaspor'un adını taşıyan sokakta kurduğu müzede Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen formaları, takım kaşkollarını, kulüp armalı porselenleri, fotoğrafları ve birçok eşyayı sergiliyor.Henüz 10 yaşındayken Bursaspor taraftarı olan evli ve 2 kız babası Gümüş, ilçede uzun yıllar oto lastik tamirciliği yaptı.Bursaspor'a olan aşkı nedeniyle hayatını yeşil-beyaz renklerle donatarak sürdüren Gümüş, takımını her şartta destekledi. Futbola olan tutkusuyla herkesin saygı duyduğu Gümüş için harekete geçen dönemin ilçe belediyesi, evinin de bulunduğu sokağa "Bursaspor" adını verdi.Yenilgileriyle üzülüp, başarılarıyla sevindiği Bursaspor'un 2009-2010 sezonunu şampiyon tamamlamasıyla en büyük mutluluğu yaşayan Gümüş, yine şampiyonluk kupasının ilçeye gelmesini sağladı.Takımına sevgisini hiçbir zaman kaybetmeyen Gümüş, bu bağlılığını Bursaspor Sokağı üzerinde kendisine ait arsada kurduğu "Anılar Hayaller Müzesi"nde, topladığı malzemelerle yaşatmaya devam ediyor.Müzede, dünyanın birçok yerinden farklı takımlara ait çoğu imzalı 400 forma, atkı, kaşkol, logo, saat gibi ürünler bulunduran Gümüş, ayrıca bugüne kadar maçlarda çekilen fotoğraflar ile eski ev eşyalarına da yer veriyor.Takım fark etmeksizin herkesi ücretsiz açık olan müzesini gezmeye davet eden Gümüş, hayali olan ve Yalova plakasından esinlenerek 777 takımdan Bursaspor ile Yalovaspor'un kuruluş yılı olan 1963 adet formayı müzesinde sergilemek istiyor.Yeşil ve beyaz renklerle donattığı müzesini gezdiren Gümüş, AA muhabirine, sporun her dalını çok sevdiğini ve çocukluğundan itibaren Bursaspor taraftarı olduğunu söyledi.1964 yılında yeşil-beyaz renklere gönül verdiğini anlatan Gümüş, "Hala da devam ediyor. Bütün deplasmanlara gitmişimdir. Hayatımın en güzel maçı; Beşiktaş'ı 2009 yılında 3-2 yendiğimiz müsabakaydı. Beşiktaş başkanının olduğu yerde maçı seyrettim. Şampiyonluk kupasında da Bursa'daydık Armutlu olarak. O duygu anlatılmaz, sadece yaşanır. Allah bir daha gösterir mi bilmem ama ben göremem artık. Ben her takımın da maçına giderim. Bende ayırımcılık yok. Ben sporu seviyorum." diye konuştu.Bursaspor'un şu anki durumuna çok üzüldüğünü de belirten Gümüş, kısa sürede eski ihtişamlı günlerine ulaşmasını temenni etti.Yıllarca birçok maça gittiğini ve birçok hediye aldığını belirten Gümüş, biriken eşyaları değerlendirmek için müze kurmaya karar verdiğini dile getirdi.Müzeyi 3 yıl önce kurduğunu ve elindeki malzemeleri sergilemeye başladığını anlatan Gümüş, burayı açtıktan sonra dünyanın birçok yerinden ziyarete gelenler olduğunu belirtti."Sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinden gelenler oluyor." diyen Gümüş, sözlerini şöyle tamamladı:"Gelenlerin hepsi böyle bir yerde böyle bir müze olmasına şaşırıyorlar. Televizyondan maç seyretmek ile sahada maç izlemek gibi oluyor buraya gelindiğinde. Müzeyi isteyen herkes ücretsiz gezebilir. Her takımın taraftarını beklerim. Burada eski çanak çömlekten paraya kadar binlerce eşya da var. Herkesin ilgisini çekebilecek şeyler var yani. Buradan herkes memnun ayrılıyor. ABD'de Boston'dan gelen forma bile var. Almanya'dan, İtalya'dan, Afrika'dan, yani dünyanın her yerinden forma geliyor. Hayalim 777 takımdan 1963 formayı müzede sergilemek. İnşallah gerçekleşir."