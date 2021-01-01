Furkan Korkmaz, Nets'e karşı hazırlık maçında 27 sayı buldu!

Philadelphia 76ers guardı Furkan Korkmaz, ekibinin Wells Fargo Center'da Brooklyn Nets'i 115-104 mağlup ettiği hazırlık maçında 27 sayı buldu.



Furkan, 27 sayı, 3 ribaund ve 4 asistlik performansıyla, tüm sahanın ve genel olarak NBA'de gecenin en skorer ismi olmayı başardı:

