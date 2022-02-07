Furkan Akar'dan Pekin'de tarihi başarı!

Furkan Akar, kısa mesafe sürat pateni 1000 metrede Final B'ye yükseldi ve Olimpiyatlar'ı 6. olarak bitirdi. Bu derece Türk sporunun Kış Olimpiyatları açısından en iyi derecesi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Furkan Akar'dan Pekin'de tarihi başarı!
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07 Şubat 2022 15:35
Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kısa kulvar sürat pateni 1000 metrede Olimpiyat 6'ıncısı oldu.

4 sporcuyla birlikte çeyrek fianlde yarışan Furkan Akar, ön taraftaki 3 sporcunun kaza yapması sonrası serisinde birinci oldu ve yarı final biletini cebine koydu.

Furkan Akar, yarı final serisinde ise 3. olarak Final B'ye kaldı. Furkan, Final B'de 2. sırayı aldı.

19 yaşındaki sporcumuz, Olimpiyatlar'ı 6. sırada bitirdi. Bu derece Türk sporunun Kış Olimpiyatları açısından en iyi derecesi oldu.

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