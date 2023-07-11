Fransa Bisiklet Turu'nda zirve Pello Bilbao Lopez'in

Fransa Bisiklet Turu 10. etabını, Bahreyn Victorious takımından İspanyol Pello Bilbao Lopez birinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fransa Bisiklet Turu'nda zirve Pello Bilbao Lopez'in
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11 Temmuz 2023 20:12
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 10. etabını, Bahreyn Victorious takımından İspanyol Pello Bilbao Lopez kazandı.

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Vulcania ile Issoire arasındaki 167,5 kilometrelik etabında Bilbao Lopez, 3 saat 52 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etapta Intermarche-Circus-Wanty ekibinden Alman Georg Zimmermann ikinci, AG2R Citroen takımından Avustralyalı Ben O'Connor ise üçüncü oldu.

Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 42 saat 33 dakika 13 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar ise liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

Organizasyon, yarın Clermont-Ferrand ile Moulins şehirleri arasındaki 180 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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