Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 2. tura yükseldi

Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek, Cristina Busca'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 2.tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Iga Swiatek 2. tura yükseldi
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30 Mayıs 2023 21:29
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek, 2. tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 3. günündeki tek kadınlar ilk tur maçında 2020 ve 2022 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 70 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

Swiatek, bir saat 13 dakika süren maçı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak yoluna devam etti.

Tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, dünya 74'üncüsü ABD'li Christopher Eubanks karşısında 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 6-2) galip gelerek 2. tura kaldı.

ABD'li Taylor Fritz (9 numaralı seribaşı), vatandaşı Michael Mmoh'u, Bulgar Grigor Dimitrov (28) da Kazak Timofey Skatov'u 3-0'lık skorla geçerek 2. tura yükseldi.

 

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