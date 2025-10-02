Franck Haise: 'Fenerbahçe daha iyiydi'

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Nice'te teknik direktör Franck Haise, sarı-lacivertlilerin daha iyi oynadığını belirtti.



Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini dile getirdi.

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını belirten Haise,ifadelerini kullandı.Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise,açıklamasını yaptı.Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "diye konuştu.