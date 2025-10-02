02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-150'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-148'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-149'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
2-049'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-248'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-047'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-047'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-048'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-050'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-250'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-047'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-249'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-149'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-148'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-152'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-047'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-148'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-048'

Franck Haise: "Fenerbahçe daha iyiydi"

Nice Teknik Direktörü Franck Haise, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 02 Ekim 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Franck Haise: 'Fenerbahçe daha iyiydi'
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Nice'te teknik direktör Franck Haise, sarı-lacivertlilerin daha iyi oynadığını belirtti. 

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini dile getirdi.



"FENERBAHÇE DAHA İYİYDİ"

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını belirten Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"YETERİNCE FIRSAT BULAMADIK"

Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise, "Pozitif tarafları görmemiz gerekiyordu ve ekip olarak bunları bulmaya çalıştık. Maçta yeterince fırsat bulamadık." açıklamasını yaptı.

Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:

"Dörtlü defans kurduk çünkü hızlı ve atak oynayan bir rakip bekliyorduk. Bu da oldu. Maçı orta alanda yönetmeye çalışırken çok çabuk bir gol yedik. Dörtlü defansı daha önce Lens takımında da denedim ama bugün başarılı olmadı. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "Gayret gösteriyoruz. Önümüzde zor ve büyük maçlar var. Oyuncularımın en iyisini vereceğine inanıyorum. Her şeylerini verdikleri sürece onların yanındayım. Her şey bizim elimizde. İlerleyen maçlarda galibiyetler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.