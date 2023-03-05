Formula 1'de sezonun ilk yarışı Max'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de kazanan açık farkla Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.



Yarışa pole pozisyonda başlayan son 2 sezonun şampiyonu, baştan sona çok üstün bir hızla rahat bir yarış çıkardı.



İkinci sırada yine Red Bull'un pilotu Sergio Perez yer aldı. Verstappen'den 12 saniye geride olan Perez de oldukça rahat bir yarış sonucunda podyumun ikinci basamağına çıktı.



Yarışı uzun süre üçüncü götüren Ferrari pilotu Charles Leclerc, motor arızası nedeniyle yolda kaldı.



Bu sezon testlerde sürpriz bir şekilde hızlı olan Aston Martin'in İspanyol pilotu Fernando Alonso, podyumun son basamağına çıkarak sürpriz yaptı.



Ferrari'den Carlos Sainz 4'üncü, Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton 5'inci, Aston Martin'den Lance Stroll 6'ıncı, Mercedes'ten George Russell 7'inci oldu.



Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas, Alpine'den Pierre Gasly ve Williams'tan Alexander Albon puan almayı başaran diğer pilotlar oldu.



Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 18



3. Fernando Alonso (İspanya): 15



4. Carlos Sainz (İspanya): 12



5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10



Takımlar



1. Red Bull: 43



2. Aston Martin: 23



3. Mercedes: 16



4. Ferrari: : 12



5. Alfa Romeo: 4





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