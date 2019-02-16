Florya'da Onyekuru'ya 'Kafanı kaldır' nasihatı

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Mbaye Diagne'nin ardından takımın en golcü oyuncusu. Nijeryalı yıldız oyuncu bu sezon rakip fileleri 9 kez havalandırarak sarı kırmızılı ekibe büyük katkıda bulundu. Ancak 21 yaşındaki futbolcunun hiç asisti bulunmuyor. 27 kez sarı-kırmızılı formayı taşıyan genç isim bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına gol pası veremedi. Bu sebeple, sarı kırmızılı ekipte teknik heyet Henry Onyekuru'yu bencil oynamaması konusunda uyardı.Asisti olmadığı için eleştirilen Onyekuru'ya teknik heyetteki isimleruyarısında bulundularÖte yandan, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'da Futbol Direktörü Marcel Brands, Galatasaray - Benfica maçında oyuncuları Henry Onyekuru'yu izledi.Maç sonunda Nijeryalı oyuncuyu beğendiğini ifade eden Brands şunları söyledi:"Performansı bizi tatmin ediyor. İngiltere'de yaşaması ile ilgili ufak tefek sorunlar var. Ama bunlar çözülür. Onu izlemeyi sürdüreceğiz" dedi.