Florin Andone'nin Türkiye'den ayrılmama nedeni

Sakatlık sonrası kulüp doktorları tarafından ameliyat edilen Florin Andone, Galatasaray'la sözleşmesi bitmesine rağmen, Türkiye'den ayrılmadı.
Son olarak İstanbul'da Radamel Falcao ve ailesiyle birlikte boğaz turuna çıkan Rumen forvet Florin Andone, Türkiye'deki tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdi.
Son olarak İstanbul'da Radamel Falcao ve ailesiyle birlikte boğaz turuna çıkan Rumen forvet Florin Andone, Türkiye'deki tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdi.