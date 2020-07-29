Florin Andone'nin Türkiye'den ayrılmama nedeni

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Florin Andone'nin Türkiye'den ayrılmama nedeni ortaya çıktı.

Florin Andone'nin Türkiye'den ayrılmama nedeni
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29 Temmuz 2020 09:48
Sakatlık sonrası kulüp doktorları tarafından ameliyat edilen Florin Andone, Galatasaray'la sözleşmesi bitmesine rağmen, Türkiye'den ayrılmadı.

Son olarak İstanbul'da Radamel Falcao ve ailesiyle birlikte boğaz turuna çıkan Rumen forvet Florin Andone, Türkiye'deki tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdi.







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