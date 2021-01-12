'Florin Andone sahalara dönmek için çok çalışıyor'

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından Haziran ayından bu yana sahalardan uzak kalan Florin Andone hakkında açıklama geldi.



Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Graham Potter, çapraz bağlarında yırtık olan Florin Andone'nin durumu hakkında konuştu.



Graham Potter, "Florin Andone sakatlığının ardından iyi gelişme gösteriyor. Ciddi anlamda çok çalışıyor. Sakatlığını en iyi şekilde atlatabilmesi için Şubat ya da Mart'ta dönmesi gerekiyor. Uzun süredir oynamıyor ve bu nedenle sahaya çıkacağı zamanı söylemek doğru olmaz ve baskı yaratabilir. Tam anlamıyla ne zaman döneceğini söylemek için yapılacak kontrollere nasıl cevap vereceğini bilmeliyiz." dedi.



Bu arada geçen ay ilk kez saha çalışmalarına başlayan 27 yaşındaki Rumen golcü, sosyal medya hesabından "6 ay sonra sadece 10 dakika sahaya çıktım ve yeşil zemine dokundum, bu 10 dakika günümü güzelleştirdi" şeklinde paylaşım yapmıştı.



