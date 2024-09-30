Flick'ten Young Boys açıklaması!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam, üzerinde baskı olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Baskı nedir, bilmiyorum. Bu bizim işimiz. Herkesin işinde baskı vardır. Kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Flick, "Monaco ile oynadığımız maçı unutmamız gerekiyor. Şu anda puanımız yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak eden bir takımla oynayacağız ama galibiyet konusunda kendimize güveniyoruz." sözlerini sarf etti.



Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta kaybettikleri Monaco maçına değinen başarılı teknik adam, "İlk maçta kaybettik ama bu üzülmemiz için bir neden değil. Monaco karşısında kaybetmemizin bazı nedenleri vardı. Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni formatının ne olacağını, ne getireceğini bilmiyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunda çok puan toplamalıyız." dedi.



Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Monaco deplasmanından eli boş dönen Barcelona, ikinci haftada salı günü İspanya'da Young Boys ile karşı karşıya gelecek.



