Fırtına'da yeni lider; Caleb Ekuban

Hücum organizasyonları şekillendirme görevi verilen 26 yaşındaki Ganalı forvet, daha fazla sorumluluk alarak takımın sahadaki liderlerinden birisi olacak.

, Fotoğraf; AA
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Fırtına'da yeni lider; Caleb Ekuban
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27 Kasım 2020 11:03
Trabzonspor'da, Erzurumspor maçında attığı golle galibiyeti getiren Caleb Ekuban, yeni oyun anlayışında çok özel sorumluluklar alacak.

Ganalı forvet hücum organizasyonlarını şekillendirmenin yanı sıra Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme gibi yaratıcı isimlere de boş alan yaratmaya çalışacak.

Abdullah Avcı'nın sahadaki liderlerinden birisi olacak 26 yaşındaki yıldızın, ofansif organizasyonlarının tamamının içerisinde yer alması beklenirken, yapılan antrenmanlarda da oyuncunun aldığı sorumlulukları yerine getirmede sıkıntı çekmediği görüldü. Son Erzurumspor maçında koşu mesafeleri ve isabetli pas oranlarıyla ön plana çıkan 1.82 boyundaki futbolcu, Ankaragücü maçında da önemli roller üstlenecek.

Erzurum maçında bu sezonki gol siftahını yapan Ekuban, Fırtına ile çıktığı 74 karşılaşmada 19 kez fileleri sarsarken 14 de asist yaptı..



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